Сотни тысяч литров незаконного алкоголя изымается из оборота ежегодно только в самарском регионе

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Сотни тысяч литров незаконного алкоголя изымается из оборота ежегодно только в Самарском регионе. Сегодня в областной столице врачи и общественность обсуждали последствия отравлений таким ядовитым суррогатом.

Трагическое событие, произошедшее в Иркутске, где от употребления настойки боярышника скончались на сегодняшний день уже 60 человек - в очередной раз подняло актуальную общественную проблему употребления контрафактного алкоголя, или его заменителей.

Причин появления на рынке фальсификата много - высокие акцизы на алкоголь , аппетиты производителей и отсутствие закона об обязательном денатурированнии метанола. Он предусматривает обязанность предприятий, изготовляющих древесный спирт добавлять в него специальную добавку - которая делает его непригодным для питья.

Сегодня в Самаре обсуждали уровень потребления незаконного алкоголя нашем регионе. И последствия этого. Ежегодно регистрируются более 2-х тысяч различных отравлений спиртосодержащей продукцией и примерно 15% - с летальным исходом. В этом году отмечено уже 2093 случая, скончались 300 пациентов, 13 из них от отравления метиловым спиртом.

Только за 2015 год в регионе пресечено 43 преступления связанных с оборотом спиртосодержащей жидкости. закрыто 9 подпольных цехов. Из незаконного оборота изъято 345 тысяч литров алкоголя и его суррогатов. В этом году зарегистрированы рекордные объемы - измеряемые тысячами литров.