Коллектив ГТРК «Самара» стал победителем в областном конкурсе СМИ «Черное золото Поволжья"

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Коллектив ГТРК «Самара» стал победителем в областном конкурсе для СМИ «Черное золото Поволжья: от истории до современности» в номинации «Технолидер».

Нашей телерадиокомпанией подготовлены десятки документальных фильмов и новостных сюжетов о нефтедобывающей отрасли.

Профессионализм журналистов оценивала одна из крупнейших в стране компаний отрасли - «Самаранефтегаз», которая в этом году отмечает восьмидесятилетний юбилей со дня добычи первых тонн черного золота в нашем регионе.