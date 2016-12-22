22 декабря 1946 года состоялся первый матч чемпионата СССР по хоккею

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Семидесятилетие советского и российского хоккея отмечает сегодня страна.

22 декабря 1946 года состоялся первый матч ледового чемпионата СССР.

В Куйбышеве история этого вида спорта отсчитывается с 1 января 1948-го, когда первая, созданная в городе команда «Динамо» провела свой первый официальный матч первенства страны в Свердловске.

Более опытные уральские тёзки – тоже «Динамо» - разгромили тогда волжских новичков со счётом 15:1.

Но, в дальнейшие десятилетия, куйбышевские, самарские и тольяттинские команды не раз входили в число сильнейших дружин страны.