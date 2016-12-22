Предполагаемым участникам нападения на семью полицейского Вашуркина предъявлено обвинение.

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Пяти предполагаемым участникам нападения на семью полицейского накануне предъявлено обвинение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Напомню, покушение на начальника отдела МВД Отрадного Дмитрия Вашуркина и его жену Екатерину произошло 11 декабря в поселке Смышляевка. Женщина погибла.

Через несколько дней подозреваемых задержали. С учетом их показаний и собранных улик троим мужчинам предъявлено обвинение в групповом убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление, а именно - разбой.

Водителю, который привез злоумышленников на место, инкриминируют разбойное нападение в составе группы по предварительному сговору.

Женщину, не принимавшую непосредственного участия в преступлении, обвиняют в укрывательстве.