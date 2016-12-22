Во всех самарских вузах будет введена новая учебная дисциплина - "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма"

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Во всех самарских вузах будет введена новая учебная дисциплина - "Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма".

Об этом сегодня на заседании антитеррористической комиссии сообщил глава региона.

По словам Николая Меркушкина, профилактические меры необходимо проводить именно в молодежной среде, поскольку как раз студенты зачастую и попадают под влияние запрещённых организаций.

Кроме того, сегодня на заседании обсуждались вопросы, связанные с обеспечением порядка во время новогодних и рождественских праздников.

Все структуры переведут на усиленный режим несения службы.