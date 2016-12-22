Ущерб от незаконной вырубки лесов в самарском регионе за последние три года составил более 39 миллионов рублей

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На координационном совещании при главе региона сегодня была затронута и экологическая тема. В частности, касающаяся лесного хозяйства.

По словам Николая Меркушкина, до сих пор здесь существует немало проблем. К примеру, это непостановка городских лесов на кадастровый учёт, захват участков.

Одна из болевых точек - незаконная вырубка деревьев. Ущерб от действий злоумышленников за последние три года составил более 39 миллионов рублей.

Глава региона призвал усилить работу по раскрытию преступлений в лесной сфере. Поскольку 60 уголовных дел было приостановлено в связи с тем, что виновные в незаконных рубках так и не были установлены.