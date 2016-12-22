Семейные династии, чей общий трудовой стаж измеряется сотнями лет, чествовали на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе

95 просмотров

Семейные династии, чей общий трудовой стаж измеряется сотнями лет, чествовали на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. С разными поколениями, которые с одинаковой теплотой вспоминают ту самую "заводскую проходную" - пообщалась Екатерина Индикова.

Семейный снимок Шадровых. На нём представитель уже четвертого, правда, пока только будущего поколения нефтяников.

Общий стаж всех родственников Максима - 248 лет! Прадед строил завод, а дедушки и бабушки учились, влюблялись, женились - и всё это почти без отрыва от производства.

Два десятка династий, чей трудовой стаж измеряется сотнями лет, стали участниками проекта в честь 65-летия. Каждая получила в подарок семейный заводской альбом.

За будущее внуков основатели династий могут быть спокойны. В этом году Новокуйбышевский НПЗ подтвердил высокий производственный стандарт выпуска топлива класса "Евро-5". В следующем начнется новый этап модернизации. Вторую жизнь получит установка гидрокрекинга.

Для большинства новокуйбышевцев завод - синоним стабильности, а для Самарской области - постоянный социальный партнер. И это тоже - традиция.