Руководители самарской "Клиники сердца" заключили соглашение о сотрудничестве с ведущими рентгенологами области

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Своевременная диагностика - залог успешного лечения и особенно, если речь идёт о кардиобольных. Сегодня руководители строящейся в Самаре "Клиники сердца" заключили соглашение о сотрудничестве с ведущими рентгенологами области. Как будет реализован взаимный интерес, от которого, в конечном итоге, выиграют пациенты, расскажем далее.

Зоркий глаз, умелые руки и огромная ответственность. С помощью высокотехнологичного оборудования эти врачи видят то, что недоступно другим - сложную систему человеческого организма и малейшие сбои в её работе. Руководство строящейся в Самаре «Клиники сердца» заключило стратегическое соглашение с региональным отделением общероссийской ассоциации радиологов.

По замыслу разработчиков проекта, рентгенологическое отделение будущего кардиохирургического центра оборудуют по последнему слову техники. Кроме того, пациентам станет доступно уникальное для Самарской области исследование - компьютерная томография сердца.

Очень важно заключать соглашения с профессиональными медицинскими сообществами. Медицинские сообщества выполняют несколько функций, одна из них - это не только обучение молодых кадров и развитие новых передовых технологий, но, в том числе, и популяризация методов.

По словам руководства «Клиники сердца», сотрудничество с врачами продолжится. Ведущие рентгенологи губернии будут курировать работу международного медицинского центра в будущем.