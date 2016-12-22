Реализовать долгожданную мечту о собственной квартире многие самарцы смогут даже 31 декабря

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Многие самарцы стремятся улучшить свои жилищные условия и не позволить квартирному вопросу себя испортить. Благо на рынке сейчас нередко появляются предложения, что называется, по карману.

Мечта о собственной, отдельной квартире в удобном для жизни месте! С этого начиналась история большинства новоселов «Крутых Ключей».

Сегодня микрорайона стал российским эталоном комплексной жилой застройки. Здесь много молодых семей; тех, кто начинает самостоятельную жизнь; людей среднего поколения. О новой, отдельной квартире мечтала и Людмила Быкова, однако, останавливал финансовый вопрос.

Долгожданная покупка стала возможна благодаря специальному новогоднему предложению «Кошелев-проекта". Квартира обошлась всего в 700 тысяч рублей!

Менеджеры предложили несколько вариантов квартир. Все они отвечают высоким стандартам комфортности. Когда выбор был сделан - осталось лишь оформить необходимые документы. В новом - 2017 году Людмила Быкова уже будет отмечать новоселье!

Познакомят со специальными предложениями менеджеры в любом офисе корпорации «Кошелев». Реализовать же долгожданную мечту о собственной квартире можно даже 31 декабря - сотрудники будут ждать самарцев и в этот день.