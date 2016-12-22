Меха Кировской меховой фабрики порадуют самарских модниц разнообразием цвета и качеством

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И еще о том, чем можно порадовать себя и своих близких к новому году. От подарка, о котором расскажет Екатерина Сидорова, не откажется, пожалуй, никто.

Как правило, мужчинам не надо объяснять, какое значение имеет шуба в жизни дамы. Исполнить заветные желания под Новый Год настоящим кавалерам помогут специалисты Кировской ярмарки меха, чтобы по душе пришлась шубка даже самой взыскательной особе.

На ярмарке меха представлены изделия от 38 размера по 74. Королева меха - норка, радует разнообразием моделей, более 2 тысяч вариантов.

Натуральные цвета - график и пудра для любителей классики. Но модницы любят экспериментировать, поэтому на меховой подиум выходят «электрик», «сиреневый», «фуксия» и романтичная «бирюза». Экстравагантный выбор Марии Карнауховой спутник одобрил.

Качество меха на высоте - собственное зверохозяйство Кировской фабрики позволяет постоянно вести селекционную работу, улучшая теплоемкость и износостойкость изделий.

В канун праздника - новогодние акции, рассрочки и скидки.

Ярмарка Кировской меховой фабрики остановилась во Дворце Металлургов до 25 декабря. С подарками нужно успеть!