В Ставропольской центральной больнице открылось отделение для ветеранов войн

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Значимое событие произошло сегодня в тольяттинской медицине. После большого ремонта, который, кстати, был проведён в рекордно короткие сроки, в Ставропольской центральной больнице открылось отделение для ветеранов войн.

Вызов врача - одним нажатием кнопки. В отделении установлен ретранслятор. Ветеран Великой Отечественной Николай Рудниченко не так давно отметил свое 90-летие, передвигаться уже тяжело. Конечно, радуется и новым палатам, они маломестные, в одной не больше трех человек, и везде - отдельный санузел. Пациенты здесь проходят целый комплекс процедур, от озонотерапии до массажа.

Капитальный ремонт в отделении был сделан в рекордно короткие сроки, всего за три месяца. Для удобства пациентов установлены поручни и пандусы. Из областного бюджета на эти цели было выделено 20 миллионов рублей.

Капитальный ремонт пришелся как раз к юбилею. В следующем году межмуниципальное отделение ветеранов войн отметит свое пятилетие.