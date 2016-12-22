Самарские танкеры попали в расширенный санкционный список казначейства США

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«Маршал Жуков» попал под американские санкции вместе со «Сталинградом». Это имена, которые носят самарские танкеры, принадлежащие одной из наших судоходных компаний.

Они значатся в перечне российских физических и юридических лиц, накануне включенных казначейством США в расширенный санкционный список.

В релизе ведомства поясняется, что эти нефтяные танкеры регулярно заходят в Керченский порт Крымского полуострова, что видимо и стало основанием для принятого за океаном решения.