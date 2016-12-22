Новогодний выпуск программы "Семейные ценности" смотрите 24 декабря в 9.20 на канале "Россия 1" и в 19.00 на канале "Россия 24"

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До Нового года осталось чуть больше недели. И традиционно, уже не первое десятилетие, поддерживает, а порой и создаёт праздничную атмосферу, телевизионный экран.

А как устроена новогодняя ТВ-кухня, которая готовит самые изысканные блюда для каждой самарской семьи, расскажем, а главное – покажем в специальном выпуске программы «Семейные ценности».

В эти дни она готовится к эфиру.

Наш новогодний проект вы увидите 24 декабря в 9.20 на телеканале "Россия 1". И в семь часов вечера на телеканале "Россия 24".