Самарский технический университет занял 3 место в Национальном рейтинге университетов 2016 года

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Составлен Национальный рейтинг университетов 2016 года, Сам ГТУ занял третье место. При составлении рейтинга оценивался спектр реализуемых вузом образовательных программ и вклад университета в формирование научно-образовательный элиты страны.

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