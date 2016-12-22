Школы и детсады Самары уходят на карантин

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В Самарской области в 12 классах 8 школ и 2 группах детских садов введены карантины по ОРВИ и гриппу.

В то же время заболеваемость пока регистрируется на неэпидемическом уровне.

Однако, если верить статистике, можно отметить рост количества заразившихся людей, за прошедшие семь дней отмечено чуть больше 11 тысяч случаев в регионе и почти 6 тысяч в Самаре - по сравнению с предыдущей неделей это больше почти на 12% и 7 % - соответственно .