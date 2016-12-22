Самарский арбитражный суд регулярно вынужден разбирать претензии застройщиков к наличию на телевизионной вышке передающих устройств

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Что первично яйцо или курица?! Подобного вопроса в отношении спора про почти 60-летнюю Телебашню и новостройку за её забором возникать, казалось, не должно. Тем не менее, арбитражный суд с завидной регулярностью вынужден разбирать претензии застройщиков к наличию на телевизионной вышке передающих устройств. Теперь иск подала управляющая компания.

Российскую телерадиовещательную сеть, самарский филиал которой, обеспечивает сигнал всему региону, просят устранить электромагнитные излучения на пятую секцию дома № 203 по улице Советской Армии. С подобным иском в арбитражный суд обратилась управляющая компания, которая обслуживает разместившуюся через забор от телевышки новостройку.

Сами представители управляющей компании высотки не стали комментировать нашей съемочной группе суть своих исковых требований. Известно только то, что претензии появились, по следам последней независимой экспертизы, было установлено, что на крыше 5-й секции превышены предельные нормы излучений.

Стоит пояснить, что телевизионная башня была возведена почти 60 лет назад, тогда был запрет на строительство жилых зданий в радиусе 600 метров. В двухтысячных законодательство смягчило условия и на месте инфекционной больницы, вырос новый дом.

Теперь, когда пятую секцию заселили, управляющая компания стала опасаться за здоровье людей. Руководство Самарского ОРТПЦ информировало об этом всегда. К слову, 6-я секция уже признана вне закона.

Пока судья объявил перерыв, предоставив время сторонам определиться со своей позицией в процессе.