За 24 часа в дежурную часть областного главка полиции поступило больше 1000 обращений граждан

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Минувшим вечером в Самаре на мосту по улице Главная столкнулись пассажирский автобус и легковушка форд. О пострадавших не сообщается. А вот движение транспорта на месте случившегося, судя по комментариям к фото, некоторое время было затруднено.

Автомобильный затор образовался и в Сызрани. По информации местных СМИ, на пересечении улиц Свердлова и Победы дорогу не поделили две иномарки. По предварительным данным, девушка находившаяся за рулем "Митцубиси" не пропустила "Шевроле".

А на этом снимке запечатлены последствия столкновения сразу нескольких машин на тольяттинском Обводном шоссе.

Теперь к сводке дежурной части регионального МВД. За 24 часа в полицию поступило больше тысячи обращений граждан. Было возбуждено 100 уголовных дел.

Так, правоохранители раскрыли вооруженное нападение на офис микрофинансирования. Злоумышленники под угрозой ножа похитили четыре сотовых телефона и два ноутбука. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали двух человек - мужчину и женщину. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято.

И в завершении о двух пожарах. В областном центре в многоэтажном доме на Волжском шоссе загорелся утеплитель фасада. Как пишет "Волга Ньюс" спасатели эвакуировали из здания 40 человек. А в Тольятти на улице Барковская вспыхнула грузовая машина. Пожарным удалось погасить пламя. В результате случившегося никто не пострадал.