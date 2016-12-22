В Самаре все большую популярность завоевывают любительские театры

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Здесь все по-домашнему. Коллектив маленький, декораций минимум, а всех зрителей встречает сам режиссер-постановщик. В Самаре все большую популярность завоевывают любительские театры. Один из них с весьма необычным названием отметил первый день рождения.

Именно это упражнение - своеобразная разминка перед репетицией и дала название самодеятельному коллективу, который уже год называет себя театром ЗипЗАп и объединяет самарцев, неравнодушных к музе Мельпомене.

Константин, руководитель театра и режиссер всех его спектаклей, психолог по образованию. Это немаловажно - ведь многие актеры-любители пришли сюда в первую очередь для решения своих внутренних, психологических проблем.

Недавно в театре состоялась премьера - спектакль "Камень" по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Мариенгофа, поднимает важные для любого современного человека вопросы - любовь, верность долгу, честь семьи. Самодеятельным актерам приходится перевоплощаться не только в жителей другой страны, но и играть возрастные роли.

Свой первый юбилей - год театру ЗипЗАп отметили премьерой и скромными посиделками с чаем. Ведь сюда приходят как в родной дом - вместе с детьми.