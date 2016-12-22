Без тепла и горячей воды остались более десяти тысяч жителей Самары

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Крупная коммунальная авария в областной столице заставила померзнуть жителей 48 многоквартирных домов. Без тепла и горячей воды остались еще несколько социально-значимых объектов. Среди них - два детских сада и школа.

Аварию в Самаре на пересечение улиц Стара-Загора и Димитрова должны были устранить еще к пяти утра, но работы ведутся до сих пор. Порыв на подающем трубопроводе произошел еще вчера вечером. В результате этого порядка десять с половиной тысяч самарцев остались без тепла и горячей воды в мороз.

Дать официальный комментарий на камеру бригада ПТС отказалась. За кадром нам лишь пояснили, процесс усложняет то, что труба расположена глубоко под землей, заменить предстоит 4 метра теплосети и причина не столько в погодных условиях, сколько в изношенных старых коммуникациях.

Ситуация на контроле у администрации города. Также за происходящим на месте следят сотрудники федеральной противопожарной службы.

Согласно прогнозам, аварию должны устранить сегодня во второй половине дня.