"Самара-Арену" сегодня посетил один из послов ЧМ по футболу, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев

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Внимание всей страны по прежнему приковано к строительству спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу. "Самара-Арену" сегодня посетил один из послов турнира, прославленный дзюдоист, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. О посольской миссии и степени готовности стадиона расскажет Екатерина Индикова.

Идем той же дорогой, что и болельщики, которые летом 2018 года придут сюда смотреть футбольные матчи! Мы почти под куполом стадиона, он строится на самой высокой точке Самары. Здесь холод ощущается ещё сильнее, но строителям погода не может диктовать условия, у них свой календарь, в котором сроки обозначены конкретно.

Сейчас идет монтаж кровли, для того, чтобы уже весной "Самара Арена" обрела купол, а мае можно было начать сеять газон. Параллельно строители ведут и другие виды работ, в частности, в некоторых помещениях стадиона уже тепло, хотя гостю который сегодня "Самара-Арену" любые условия привычны. Это олимпийский чемпион, дзюдоист Тагир Хайбулаев, он здесь в роли посла чемпионата мира по футболу, которые, являются символами в вдохновителями турнира.

Тагир Хайбулаев - третий посол, который побывал здесь на стройплощадке. У Самарской области очень солидное представительство - это музыкант Сергей Войтенко, космонавт Олег Кононенко, наш земляк, известный футболист Александр Анюков, и ещё одна покорительница игр в Лондоне - паралимпийская чемпионка Николь Родомакина. Все послы, безусловно, ещё будут следить за тем, как строится стадион. В целом, объект готов уже более, чем на 50%.

Постепенно сокращается и отставание от графика. Об этом говорил вице-премьер Виталий Мутко во время своего ноябрьского визита в регион. Он также подчеркнул, что областные власти и опытный подрядчик делают всё необходимое для того, чтобы уже в декабре 2017 года, а это уже меньше, чем через 12 месяцев у Самары появилась новая красивая арена.