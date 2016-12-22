Самарский завод "Салют" в год своего 75-летия переживает второе рождение

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Самарский завод Салют в год своего 75-летия переживает второе рождение. На оборонном предприятии идёт модернизация. Сегодня новое производство посетил губернатор. Оценил грядущие перспективы и Виктор Шепелев.

Создатели уникального оружия и коллективы, где собирают новейшую технику, как правило, остаются за кадром хроники. Причины вполне понятны. Самарский «Салют» одно из таких оборонных предприятий. Сегодня - это незаменимое звено в производственной цепочке государственной корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Но начиналось с Куйбышевского механического завода. Легендарные штурмовики ИЛ-2 или «летающие танки» - совсем не случайно получили такое название. Броню кабины из сверхпрочного сплава создавали на далекой окраине Красноглинского района.

Накануне юбилея предприятия глава региона познакомился с возможностями одного из новых оборонных производств, открытых на заводе в последнее время.

Новое производство было создано в действующем корпусе. Всё оборудование - современное. Основой стали новейшие комплексы с цифровым программным управлением.

А это - новые заказы, новые разработки. Выпускать здесь будут комплектующие для авиационного и морского вооружения. Продукция инновационная. Снимать её запрещено.

Крупнейшее с советских времен обновление производственных линий на заводе проходит в рамках федеральной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса» России. Кроме того, предприятие сегодня получило стабильный государственный заказ на свою уникальную продукцию.