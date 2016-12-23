В Красноярском районе ключи от собственных квартир получили 12 детей-сирот

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В Красноярском районе ключи от собственных квартир получили 12 детей-сирот. Так что главный в году праздник они наконец смогут отметить дома.

По доброй традиции первой в дом пускают кошку. Светлая кухня, белоснежная плита и новая сантехника. Юрий Смольков немного волнуется - впервые в своей собственной квартире. Молодой человек уже знает, как обустроит жилище. Сюда в скором времени приведёт и будущую супругу.

Квадратные метры с чистовой отделкой расположены в трёхэтажном доме. Ключи от новых квартир со всеми удобствами в Красноярском районе получили 12 ребят, когда-то попавших в непростую жизненную ситуацию.

Уполномоченный про правам человека в Самарской области Ольга Гальцова отметила - в жилом комплексе, где расположены квартиры, в будущем необходимо построить школу и детский сад, чтобы появились все условия для создания новых семей.

Только в 2016 году собственными квадратными метрами обзавелись почти 400 молодых людей. По оценкам экспертов, сумма, ежегодно выделяемая на эти цели, в Самарском регионе - один из самых высоких в ПФО.