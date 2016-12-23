В ТОП-100 лучших школ страны вошло образовательное учреждение Новокуйбышевска, где уже 17 лет реализуется программа «Одаренные дети»

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В топ-100 лучших школ страны вошло образовательное учреждение Новокуйбышевска, где вот уже 17 лет реализуется программа «Одаренные дети». Сегодня педагоги вместе со своими талантливыми учениками подвели итоги года своих побед.

Сказка «12 месяцев», разыгранная на сцене, стала отражением целого калейдоскопа достижений этих ребят. Победители Всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, в старших классах они обучаются по специальной программе «Одаренные дети», которая реализуется в одной из школ Новокуйбышевска уже 17 лет! В отличие от большинства девчонок, Валерия Гаврилова видит свое будущее в нефтехимической отрасли. Точные науки - ее конек, девочка идет на медаль!

Педагогический коллектив, который воспитывает медалистов - а из 12-15 выпускников 90 процентов отличники учебы, с профессиональными победами поздравил депутат Самарской Губернской Думы Юрий Шевцов. Сегодня опыт работы с одаренными детьми Новокуйбышевской школы перенимают и коллеги по региону.

Есть среди учеников и своя новогодняя традиция - в канун праздника вместо перемен друг другу ребята желают стабильности. И последовательности в достижении выбранных целей.