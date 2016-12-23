Для создания особой атмосферы в доме самарские флористы предлагают креативные варианты оформления новогоднего интерьера

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Новый год приближается. Пора создавать праздничную атмосферу. Это можно сделать самостоятельно, и здесь будут весьма кстати советы экспертов.

Королева праздника меняет свой традиционный образ. Сегодня флористы предлагают креативные варианты, которые создадут праздничную атмосферу и станут частью интерьера. Причем, не обязательно устанавливать одну большую елку. Есть альтернативные решения. Маленькие композиции, собранные в корзине - на любой вкус. И, к тому же, это - отличный необязывающий подарок

Символ наступающего года - Огненный петух. Мягкие игрушки ручной работы понравятся не только детям.

И конечно, композиции и букеты со свежими цветами приправленные новогодними атрибутами подарят не только прекрасное настроение, но и аромат в доме.