В этом году в декоре – в угоду Огненному Петуху - обязательно нужно предусмотреть аксессуары в ярких тонах

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До нового года остается неделя. Атмосфера праздника, в первую очередь, зависит от того, как оформлен интерьер. Чтобы возникли дизайнерские идеи, нужно знать, какие аксессуары предлагают в специальных магазинах.

В этом году в декоре – в угоду Огненному Петуху - обязательно нужно предусмотреть аксессуары хотя бы одного яркого и светлого тона. Хорошо, что больше не нужно разрисовывать стекла гуашью или портить зрение, вырезая фигурки из бумаги. Есть безопасные для стен наклейки. Яркие и нежные, переливающиеся, как снег, задорные и романтические.

Для гирлянд и подвесок идеально подойдут морозные атрибуты.

Это раньше, когда елочные игрушки передавались по наследству, о стилях новогоднего убранства квартир не могло быть и речи. Сейчас же перед Новым годом многие превращаются в дизайнеров.