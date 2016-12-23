Историю всех новогодних героев и атрибутов самого волшебного праздника можно узнать в одном из самарских музеев

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В Новый год можно окунуться заранее, за несколько дней до его наступления. Благо, что духом праздника уже пропитано всё. Даже музейные пространства.

Почему именно елка стала новогодним деревом? И сколько существует версий появления Снегурочки? Каков дресс-код классического Деда Мороза? Историю всех героев и атрибутов самого волшебного праздника можно узнать на этой выставке.

Предмет новогоднего туалета – маска, изначально придумана вовсе не того, чтобы делать сюрпризы. На старинных карнавалах их надевали для того, чтобы и простолюдины, и знать могли веселиться вместе без оглядки и опасений быть узнанными.

Обыкновенная новогодняя открытка, оказывается имеет многовековую историю. Ее прототипом стали средневековые гравюры на рождественскую тему. Серийный выпуск поздравительных картинок наладили в Англии в 1840 году. Трагичный период в истории этого зимнего атрибута праздника связан с Россией.

После 1917 года у нас запретили выпуск предметов буржуазного быта. Но в 60-х годах наступил настоящий расцвет этого вида искусства.

А вот вечный вопрос: что подарить на новый год – народы мира решают по-разному. Баночки с консервами, так принято у японцев. Спортивное снаряжение - у финнов. Или парные предметы, символизирующие у китайцев семейную гармонию.