В Самаре состоялось заседание антикоррупционной комиссии

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В общественных местах Самары стало безопаснее. Сегодня это подтвердили сотрудники полиции на заседании комиссии по профилактике правонарушений. Но работать еще есть над чем. Какие предложения внесли силовики, расскажет Вероника Тивикова.

Среди самых небезопасных районов региона сегодня назвали Елховский, Комсомольский, Центральный и Куйбышевский, а также город Новокуйбышевск. Здесь количество происшествий в общественных местах в 2016 году возросло, хотя в целом по области оно снизилось. Каждое второе уличное преступление связано с кражей автотранспорта.

Полицейские также выступают за то, чтобы установить камеры видеонаблюдения во всех многоквартирных домах. Так, к примеру, письмо с подобным предложением уже вчера было направлено в мэрию Самары. Большую помощь в наведении порядка на улицах оказывают народные дружинники. Ежедневно патруль ведут порядка тысячи человек.

Своими идеями сегодня поделились и представители Нацгвардии - по их мнению, под усиленный контроль должны быть взяты квартиры всех граждан, имеющих право на ношение оружия. А таких в регионе - более 80 тысяч человек.