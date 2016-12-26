Самолет ТУ-154 был произведен в Самаре и проходил капитальный ремонт здесь в 2014 году

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Сегодня в России день траура в связи с катастрофой самолета Ту-154 над Черным морем, в которой погибли 92 человека. Отменены все развлекательные мероприятия и программы на телевидении.



Уже известно, что машина была сделана в Самаре, и передана в эксплуатацию 12 мая 1983 года. Ее ресурс истекал в 2018 году.



Практически все это время лайнер эксплуатировался структурами Министерства обороны Россиии. Самолет проходил капитальный ремонт в Самаре в 2014 году.



Самолет перед вылетом прошел все плановые проверки и был исправен. Никаких претензий к техническому состоянию воздушного судна перед вылетом не было», — сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.