Самое большое и красивое здание в одном из сел Похвистневского района построили малышам

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Дополнительный стимул рожать детей появился в селе Савруха Похвистневского района. Сегодня здесь открылся современный детский сад. Условия созданы не хуже городских. Виктор Шепелев убедился в этом.



Новый детский сад в Саврухе - сейчас самое большое и красивое здание в селе. Его проектирование началось три года назад. Местные жители обратились к главе региона с просьбой открыть хотя бы несколько дополнительных групп. Молодые семьи хотели бы оставаться здесь жить и работать.

Николай Меркушкин, изучив вопрос, принял решение о строительстве современного детского учреждения. Нынешним летом в рамках проекта «На связи с губернатором» он лично проконтролировал ход работ, дав обещание, что садик обязательно заработает до нового года!



И вот долгожданное открытие! В садике, получившем название «Пчёлка» просторные, светлые группы. Спортивный и танцевальный залы. В кухне - новейшее оборудование! По оснащению это детское учреждение в чем-то даже превосходит некоторые городские сады.



Савруха - это даже не районный центр! Сельские ребятишки здесь будут получать полноценное дошкольное образование. Строительство современных детских учреждений в этом году велось во всех уголках региона. Только на этой неделе было открыто два садика.

Сад «Пчёлка» в Саврухе построен на перспективу - он сможет принять 180 воспитанников. Это с учетом того, что в селе будет расти рождаемость.

