На улице Свердлова в Сызрани вспыхнул деревянный жилой дом

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Минувшим вечером в Самаре на улице Мориса Тореза «Лада Приора» врезалась в припаркованный "Фольксваген". По предварительным данным, молодой человек, находившийся за рулем отечественного авто не справился с управлением. В результате случившегося, предполагаемый виновник с различными травмами был доставлен в больницу.

Многострадальный пост ДПС в Зеленовке снова подвергся разрушению. На этот раз в него врезалась тяжелая фура. 66-летний водитель грузовика ехал по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Самары. Как рассказали в региональном главке полиции, мужчина не сумел выбрать безопасную дистанцию, и его машина столкнулась с идущей впереди иномаркой. После удара грузовик продолжил движение и врезался в пост ДПС. К счастью, в этот момент силовиков в здании не было.

Водитель большегруза получил травмы головы и был госпитализирован. Похожая ситуация на том же посту произошла 2 года назад. К криминальной хронике. В Тольятти правоохранители раскрыли тяжкое преступление. Задержанная ранее судимая женщина подозревается в том, что нанесла ножевое ранение своему сожителю. Преступление произошло в квартире дома, расположенного на улице Льва Толстого. Пострадавшего госпитализировали. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. По предварительной версии следователей, мотивом преступления стала ревность.

Всего за 24 часа было зарегистрировано 63 преступления, 44 из них уже раскрыто. В Дежурную часть регионального главка МВД поступило около тысячи обращений граждан.

И в завершении о сызранском пожаре. На улице Свердлова вспыхнул деревянный жилой дом. По данным областного МЧС, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные спасли престарелую хозяйку одной из квартир. Как сообщают местные СМИ, помощь медиков потребовалась двум женщинам. Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.