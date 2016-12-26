В Самаре прошёл творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова

76 просмотров

В Самаре вот уже в четвертый раз прошёл творческий конкурс имени Эдуарда Кондратова. Талантливый журналист, писатель. Его, без ложного пафоса, называют человек-эпоха. На церемонии награждения, где вспоминали талантливого куйбышевца, побывала и наша съёмочная группа.

В тесном кругу каждый зачитывает строки из его книг. Творческая биография Эдуарда Кондратова была тесно связана с Куйбышевским ТВ и ГТРК «Самара». Документальные фильмы, яркие телепрограммы. Он стал одним из авторов сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревожные ночи в Самаре». И вот уже в четвертый раз в областной столице проходит конкурс имени Эдуарда Кондратова. Это особая награда для журналистов и писателей. И не простой выбор для организаторов.

В этом году, впервые к двум традиционным номинациям «Журналистика» и «Литература», добавился специальный диплом. Его за профессиональную мобильность и создание пресс-центра факультета филологии и журналистики получила студента самарского университета.

И пример для студентов он не только как профессионал своего дела. Те, кто знал Эдуарда Кондратова лично, говорят, у него стоило поучиться оптимизму и неиссякаемой любви к жизни.