ГТРК "Самара" продолжает рассказывать об удивительных людях - героях акции "Благородство"

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ГТРК "Самара" продолжает рассказывать об удивительных людях. Возможно, кто-то из них живет по соседству. Благодаря неравнодушию окружающих они могут стать лауреатами акции «Благородство», как Екатерина Учаева - героиня следующего сюжета, мама особенного ребенка и вдохновитель особенных родителей.

Это сейчас Екатерина Учаева знает точно: это - награда, не наказание. А тогда, восемь лет назад, диагноз ДЦП звучал, как приговор. Справиться удалось, после того как вместо вопроса: "За что?" появился правильный: "Для чего?" Катя нашла таких же родителей особенных малышей. И создала центр детей-ангелов.

Вместо отчаяния - только действия. Екатерина Учаева получила высшее образование по специальности «Адаптивная физическая культура», прошла курсы реабилитации детей с ДЦП. Ее примеру последовали и остальные мамы особенных малышей. И здесь в этом центре теперь проходят совместные занятия. Общение всем идет на пользу. И даже вдохновляет на прочтение стихов Пушкина.

Диплом акции «Благородство», по словам Екатерины, общий. Для каждого, кто не отчаялся. Сейчас вместе готовятся к особенной новогодней елке, без ярких огней и громкой музыки, но с ощущением безусловной любви, которой научили дети-ангелы.