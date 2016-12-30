Николай Меркушкин вручил государственные и региональные награды отличившимся самарцам

214 просмотров

Николай Меркушкин вручил государственные и региональные награды отличившимся самарцам. Торжественная церемония проходила в резиденции главы региона, куда пригласили лучших специалистов разных отраслей.

Так торжественно вручать государственные и региональные награды, в канун главного праздника- нового года, уже традиции в области, инициатором которой стал губернатор. Такие церемонии проходят уже 4 год подряд. Отмечают специалистов самых разных сфер: врачей, учителей, представителей промышленных предприятий и даже многодетных родителей.

У Романа и Альбины Ронжиных 10 детей. Многодетная мама с гордостью показывает семейные фотографии.

Сегодня Ронжиным губернатор вручил "Орден родительской славы". Всего же высокими государственными и региональными наградами отмечено тридцать восемь человек. Все - блестящие профессионалы своего дела.

В этом году среди награжденных много представителей социальной сферы. Заслуженным работником здравоохранения стал главврач тольяттинской больницы № 1 Евгений Сакеев.

Позитивные изменения в области сегодня отмечали все награжденные. Каждый старался произнести теплую ответную речь. Даже немногословные, как правило, производственники. В частности, из Чапаевска.

Получил награду сегодня и сам губернатор. Директор хоккейного клуба "Лада" Владимир Вдовин, вручил Николаю Меркушкину благодарность за развитие спорта.

Конечно, повсеместно звучали поздравления с наступающим 2017 годом, который, уверены собравшиеся, принесет Самарской области много новых важных побед.