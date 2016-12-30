На Куйбышевском НПЗ подвели главные итоги работы на торжественной церемонии награждения конкурса «Человек года»

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Подводить главные итоги работы на торжественной церемонии награждения конкурса «Человек года» на Куйбышевском НПЗ стало уже традицией. Лучших в шести номинациях выбирает сам коллектив открытым голосованием.

В этом году претендентов на победу в конкурсе «Человек Года» было как никогда много - за прошедшие месяцы Куйбышевский НПЗ реализовал несколько крупных проектов в рамках программы модернизации. Заработал современный комплекс каталитического крекинга FCC, а также новая установка по производству специальной добавки. Это позволило увеличить выпуск востребованного у потребителей бензина класса "Евро-5".

За каждой трудовой победой стоят конкретные подразделения и сотрудники предприятия - отметил в своем выступлении генеральный директор КНПЗ Олег Дружинин. Большой вклад в общий успех сделали специалисты бюро по проектированию - возглавляет его Наталья Косырева. Она победила в номинации «Лучший руководитель».

Лучшим работником завода коллектив выбрал механика Алексея Стрельцова. Он принимал непосредственное участие в создании и запуске нового оборудования.

Заслуженные награды лучшие сотрудники получили в шести номинациях. Отметим, что и весь коллектив Куйбышевского НПЗ в этом году был отмечен на федеральном уровне - став в очередной раз номинантом конкурса «Сто лучших товаров России».

Завод одним из первых в отрасли перешел на выпуск продукции в соответствии со строгими международными эко-стандартами.