Самарские кондитеры уже подготовили новогоднее угощение для сладкоежек областной столицы

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Устроить, в прямом смысле, сладкую жизнь себе и родным сразу после боя курантов может каждый. А новогодняя сказка уже развернулась в кондитерских цехах, в одном из них побывала Елена Фролова.

Еловые ветви здесь не колют, а свечи от огня не тают - Самарские кондитеры подготовили для сладкоежек новогоднее угощение. Даже самому искушенному гурману придется по вкусу сказка - с бисквитным сюжетом, где на кремовых берегах рассыпаются разноцветные шарики, а мастичные снеговики утопают в сливочных сугробах.

Тот, кто хочет сам стать автором сладкой сказки - может заказать десерт по эксклюзивному рецепту. Блестящие шарики на кремовых ветках, шоколадные куранты, и конечно, главный символ грядущего года - петух. Кстати, блюдо из курицы, вопреки рекомендациям восточных астрологов, на новогоднем столе тоже может быть. Но, только если это - сладкие цыплята.

Несколько слоев бисквита, крем и целая кулинарная картина сверху… Украшение - всегда кропотливая работа. Но самарские кондитеры готовы браться за нее снова и снова, чтобы воплощать новые кулинарные идеи в произведение искусства. И дарить землякам новогоднее настроение.