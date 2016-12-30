Трагическое ДТП произошло накануне вечером в Самаре на улице Ново-Садовой

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Трагическое ДТП произошло накануне вечером в Самаре. На улице Ново-Садовой автомобиль сбил пенсионерку, по предварительным данным, она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина погибла.

Накануне на улице Молодогвардейской не разъехались две иномарки. По словам очевидцев ДТП, водитель «Форда» уснул за рулём, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси». Жертв, к счастью, нет.

Теперь к криминальной хронике. За прошедшие сутки в регионе возбуждено 126 уголовных дел, раскрыто 84, в том числе, и ограбление таксиста в Самаре. Преступление произошло в салоне автомобиля. Злоумышленник похитил у водителя портмоне с деньгами. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали безработного жителя областного центра. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

И в заключении. Накануне в Сызрани тушили серьезное возгорание на частном подворье. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Престарелой хозяйке потребовалась помощь медиков.