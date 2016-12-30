Истории наших земляков, снявшихся в главных ролях и эпизодах известных фильмов, собрались в единую книгу "Самарские тайны российского кино"

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«Самарские тайны российского кино». Истории наших земляков, снявшихся в известных лентах, собраны в единую книгу. И, как узнала моя коллега Мария Дворянинова, В эту своеобразную энциклопедию попал и легендарный оператор ГТРК «Самара» Валериан Введенский.

Герою книги, с уважением от автора. Валериан Введенский не только был оператором на съемках первого куйбышевского сериала «Тревожные ночи в Самаре», но и сыграл в эпизоде чекиста 20х годов. Исполнитель главный роли Иван Морозов вспоминает как после выхода картины на экраны, проснулся знаменитым.

На обложке тот самый гипнотический взгляд Мориарти. Пожалуй, самый яркий самарский след в советском кинематографе. А ведь Виктора Евграфова пригласили в картину сначала в качестве каскадера. Но внутреннее состояние и образ, созданный гримёром, убедили режиссера Игоря Масленникова.

Вместо глав - дубли. Страница за страницей - история. И для многих новые открытия. Известно, что актриса Ольга Остроумова связана с Самарой, но вот то, что тот самый двоечник Сыромятников, с которым она сыграла в фильме «Доживем до понедельника», родился и вырос на поляне Фрунзе, факт малоизвестный.

Как уверяет автор книги - Владимир Плотников, во время работы он и сам узнал много нового. Признается, еще далеко не все самарские тайны российского кино раскрыты. Продолжение следует…