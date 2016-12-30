Самарский речной вокзал в 2017 году ожидает реконструкция

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Самарский речной вокзал в 2017 году ожидает реконструкция. Сегодня глава региона Николай Меркушкин рассмотрел три варианта концепции здания.



В обсуждении участвовала не только специальная комиссия, но и съемочная группа самарских "Вестей", которой губернатор тоже предложил оценить проекты.



Большинство собравшихся выбрали эскиз с рабочим названием "Самара - город курорт" - наиболее современный и функциональный. Кроме того, в 2017 году запланирован капитальный ремонт причального комплекса и благоустройство прилегающей к речному вокзалу территории.



Работы нужно завершить к Чемпионату мира по футболу.



Уже через три месяца по решению Губернатора архитекторы должны представить проект.