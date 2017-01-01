И сам праздник, и новогодние каникулы самарцы смогут смело посвятить зимним забавам

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Впереди долгожданные новогодние торжества, какой будет погода в эти дни и насколько тепло стоит одеваться, отправляясь на гуляния, выяснила Камила Ткачёва.

Морозный воздух окутан радостным настроением! Народные приметы гласят, по первым 12 дням Нового года можно узнать планы небесной канцелярии на все предстоящие месяцы. Праздничная ночь, по прогнозам синоптиков, порадует горожан лёгким снегом и комфортной для прогулок температурой - около -10 градусов.



Главная ёлка областной столицы сверкает яркими огнями. Самарцы уже начали встречать Новый год - семьями приближают праздник на площади Куйбышева. Многие горожане собираются отмечать его на свежем воздухе.



В воскресенье, 1 января, будет ясно - время для променада и походов в гости - самое подходящее. Столбики термометров остановятся на отметках -6-7 градусов.



В течение предстоящей недели ожидается небольшой снег, туман и слабый гололёд. Мягкая погода сохранится, а, значит, и сам праздник и новогодние каникулы можно смело посвятить зимним забавам.