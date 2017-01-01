Полпред президента РФ Михаил Бабич поздравил самарцев и жителей ПФО с Новым 2017 годом

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа! Дорогие друзья!



Поздравляю вас с наступающим Новым годом! В преддверии этого праздника каждый из нас, мысленно перелистывая страницы календаря уходящего года, вспоминает наиболее важные и значимые события своей жизни, личные достижения и успехи.



Мы, жители Приволжья, в 2016 году много сделали для развития России, её экономики, социальной сферы, науки, укрепления обороноспособности государства, межнационального и межконфессионального мира и согласия. На предприятиях округа успешно выполняется задача по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, внедряются новые высококонкурентные производства.



Большое внимание уделяется развитию социальной сферы, создаются условия для того, чтобы наша молодёжь могла реализовать себя в учёбе, науке, экономике, в спорте. Хочу выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия своего региона и страны, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.



В эти декабрьские дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Уверен, что 2017 год окажется для нас успешным и счастливым.



Опираясь на бесценный опыт старших поколений, великое прошлое страны, огромный человеческий потенциал и трудолюбие нашего народа, мы добьёмся новых побед и достижения поставленных целей. Пусть 2017-ый будет годом созидательной и плодотворной работы, временем значимых свершений и больших успехов.





Желаю вам и всем вашим