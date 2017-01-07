Поздравление с Рождеством Христовым митрополита Самарского и Сызранского Сергия
Разделяя ныне с каждым из вас радость великого праздника, от всего сердца и от всей души поздравляю вас с этим дивным торжеством, когда вкупе радуются Небо и Земля - с Рождеством во плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Праздник Рождества Христова побуждает каждого, кто и в жизни и в духе своем христианин, поклониться верою и делами своими Богомладенцу Христу, соединив свою жизнь с Его учением и законом, подобно тому, как поклонялись ему Вифлеемские пастыри и руководствовались в пути звездою Рождества мудрецы востока.
Праздник Рождества Христова приходится на конец уходящего года и на начало года грядущего, когда мы вкратце обозреваем наиболее значительные из событий, уже имевших место.
Милостью Божией наша Самарско-Сызранская епархия, территория которой населена людьми разных национальностей, отличающихся друг от друга языком, вероисповеданием и культурой, пребывала в ушедшем году в мире и благополучии, продолжая идти по нелегкому, но благодатному пути возрождения церковной жизни, восстановления во всей традиционной полноте своего служения и свидетельства.
Всем вам желаю благодатной радости, здоровья, мира, счастья, чтобы каждый из нас, празднующих светлый праздник Рождества Христова, был бы и достойным наследовать Царствие Божие. Христос Спаситель, ныне родившийся нам в Вифлееме, граде Давидовом, да хранит нас во все дни нашей земной жизни! Божией милостью, смиренный Сергий, архиепископ Самарский и Сызранский. Как и где отметить Рождество в Самаре Как рассказали в пресс-службе Самарской епархии, сегодня в 11 вечера (обычно время варьируется от 22.30 до 23.00) в городских храмах начнутся праздничные службы. Сам архиепископ Самарский и Сызранский Сергий будет служить в Покровском соборе, что на Ленинской, 75а. В 2-3 часа ночи верующие придут из церкви домой и начнут праздновать Рождение Спасителя. В епархии рекомендуют начинать застолье с фруктов и овощей. 7 января верующие отсыпаются до обеда, после чего праздник Рождества Христова продолжается. После 40-дневного поста разрешается есть все. Где пройдут рождественские службы Покровский собор - ул. Ленинская, 75а (проезд А (Автобус): 37, 48, 60. Т (Трамвай): 1,3,11). Петропавловская церковь - ул. Буянова, 135а (проезд А: 34. Т: 3, 4, 18, 22, 23. Тр (Троллейбус): 1, 2, 3, 4, 6, 11, 16, 17). Храм равноапостольного кн. Владимира - пр-т Металлургов, 37 (проезд А: 12, 21, 34, 68. Тр: 4, 7, 15). Софийская церковь - ул. Чапаевская, 136 (проезд А: 34. Т: 3, 15, 16, 17, 18, 20. Тр: 1, 3, 11). Храм Сергия Радонежского - Академический переулок, д. 1 (проезд А: 10, 13, 22, 39, 46, 62). Кирилло-Мефодиевский собор - ул. Ново-Садовая, 260 (проезд А: 6, 50, 61. Т: 5, 19, 21, 24, 25). Храм святых Кирилла и Марии (при Самарской духовной семинарии) - пер. С.Радонежского, 2 (проезд А: 1, 14, 22, 24, 31, 33, 34, 37, 40, 41, 46, 56. Т: 3, 15, 18. Тр: 4, 16). Вознесенский собор - ул. Степана Разина, 78 (проезд А: 24, 25, 31, 34, 37, 46, 47, 53, 61. Т: 3, 15, 16, 18, 20. Тр: 1, 3, 5, 6, 16). Иоанно-Предтеченская церковь - ул. Ново-Вокзальная, 178 (проезд А: 50, 61, 71. Т: 5, 20, 22, 24). Воскресенский собор - ул. Краснодонская, 101 (проезд А: 6, 15, 16, 20, 29, 41, 47, 51, 54. Тр: 4, 8, 12, 13, 18). Иверский женский монастырь - Волжский проспект, 1 (проезд А: 61. Тр: 11). Казанская церковь - пос. Мехзавод, квартал 12 (проезд А: 1, 51, 67). Храм во имя пророка Илии - 116 км. Новокуйбышевское шоссе, 54а (проезд Тр: 6). Всех Святых - пос. Управленческий, парк «Юность» (проезд А: 1, 50, 51). В честь святителя Николая - пос. Береза, квартал 2, д. 9, (проезд А: 78). Храм Иоанна Богослова - 13-й проезд, д. 9 (проезд А: 10, 62). Александра Невского - ул. Транзитная, 111а (проезд А: 7, 18, 27, 59, 75, 80). Михаило-Архангельская церковь - пос. Шмидта, ул. Новогородская, 1 (проезд А: 1, 14, 22, 33, 37, 40, 49, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 67, 80, 80. Т: 1, 4, 16, 23. Тр: 1, 2, 3, 4, 5, 11, 16, 17). Георгия Победоносца - пл. Славы (проезд А: 24, 25, 2, 23, 44, 46, 47, 50. Т: 5, 20, 22). Троицкая церковь - ул. Воронежская, 137а (проезд А: 56, 67. Т: 20. Тр: 2, 4, 12). Храм в честь святого Пантелеимона - Сухая Самарка, ул. Белорусская, 101а (проезд А: 5). Кресто-Воздвиженская церковь - пр. Юных пионеров, 36 (проезд А: 38. Т: 7, 13, 19, 21). Храм во имя святого мученика Иоанна Воина - ул. Рижская, 7 (проезд А: 128. Тр: 6). Преподобномученицы Елизаветы - ул. Ташкентская, 159 (проезд А: 1. 67. Т: 22, 24, 25). Св. Царственных мучеников - ул. Бобруйская, 83 (проезд А: 70. Т: 3, 17, 23, 4). Эти мероприятия владыка Сергий проведет лично 7 января, 16.00 - Праздничная вечерня. Поздравления (Покровский кафедральный собор). 8 января, 9.00 - Божественная литургия в Петропавловской церкви, 16.00 - Вечернее богослужение в Воскресенском монастыре. 8 января, 14.30 - Рождественская елка в детском центре при Воскресенском монастыре. 11 января, 17.00 - Рождественский концерт в Самарской государственной филармонии. 16 января, 14.00 - Рождественская елка в школе №54.
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