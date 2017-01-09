Зимние каникулы у самарских школьников продлены на два дня

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Зимние каникулы у самарских школьников продлены на два дня. Такое решение было принято городским департаментом образования, в связи с рекомендацией санитарных врачей, зафиксировавших рост заболеваемости ОРВИ и ГРИППом.



9 и 10 января не будут учиться и школьники Тольятти. Хотя в Автограде эпидемический порог не превышен, в пресс-службе мэрии пояснили, что продлить каникулы было решено в целях профилактики.



В остальных муниципальных образованиях губернии вопрос о введении карантина решают местные власти.



Кроме того руководителям всех учебных заведений региона, в случае высокой заболеваемости рекомендовано продлить каникулы и на более длительный срок самостоятельно.