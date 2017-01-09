С начала года на дорогах региона произошло 64 серьезных ДТП

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Первый день Нового Года омрачился трагедией в Волжском районе. Там под лёд провалилась «Нива». По данным поисково-спасательной службы региона, в салоне в этот момент находилось 3 человека. Водителю удалось выбраться из тонущего автомобиля, а вот два его пассажира погибли. Лишь через двое суток машину с их телами специалисты подняли со дна Сухой Самарки.



Два человека погибли и пятеро пострадали в ДТП, произошедшем 4 января в Кинель-Черкасском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля Опель, двигаясь в сторону Самары, не справился с управлением. Его машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Ладой «Калина». В результате, двум пассажирам этих автомобилей - одна из них несовершеннолетняя девочка - врачи помочь уже не смогли, другие участники этой аварии госпитализированы.



Трагическое ДТП произошло 7 января и в Большеглушицком районе. По сведениям полицейских, водитель Daewoo не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автобусом. В этой аварии погибли водитель и два пассажира иномарки. В этот же день на трассе М-5 участниками аварии стали сразу 3 автомобиля - "Газель", фура «MAN» и "Лада Приора". Большегруз ушёл в кювет, его водителю потребовалась помощь врачей, а вот травмы мужчины, находившегося за рулём, оказались фатальными. И к криминальной сводке больших новогодних выходных. Информация предоставлена специалистами дежурной части регионального главка МВД.



С первого января 2017 года по 8 января 2017 года в дежурную часть Самарской области поступило 8 тысяч 483 сообщения о преступлениях и происшествиях, возбуждено 508 уголовных дел, раскрыто 387.



И в заключении. В Самаре устанавливаются обстоятельства гибели целой семьи. Как сообщает областное управление следственного комитета, 2 января в доме по улице Аэродромной были обнаружена тела мужчины, женщины и 8-летней девочки. По предварительным данным, в квартире была неисправна газовая колонка и отравились.