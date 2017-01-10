Самарские пенсионеры получат единовременные выплаты с 13 по 28 января

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Стали известны сроки единовременных выплат пенсионерам в 5 тысяч рублей.



Средства выдадут с 13 по 28 января, причем, это касается всех пенсионеров, вне зависимости от того, когда они обычно получают пенсии.



Почтальоны принесут деньги вместе с привычными выплатами, а к тем, кто уже получил пенсию за январь, придут повторно.



В пенсионном фонде на эти цели заложено 221,7 миллиарда рублей.

Ожидается, что в 2017 году пенсии будут проиндексированы по обычным правилам, то есть по уровню фактической инфляции.