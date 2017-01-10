Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло в данный момент проходит в Санкт-Петербурге медосмотр перед заключением контракта с "Зенитом"

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Атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло в данный момент проходит в Санкт-Петербурге медосмотр перед заключением контракта с "Зенитом", сообщает "Спорт-Экспресс". Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в Эмиратах.



Сумма трансфера составит 3 миллиона евро. Йоан Молло перешел в самарский клуб в августе 2016 года. До этого он выступал за волжан на правах аренды. И, кстати, получал самую высокую зарплату в команде – 65 тысяч евро в месяц – это около 4 миллионов рублей.



Напомним, ранее "Зенит" пополнил другой игрок "Крыльев Советов" Ибрагим Цаллагов. В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в российской премьер-лиге, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами