В 2017 году одна из ведущих строительных корпораций самарского региона представит целую серию проектов комплексной застройки

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Проект по созданию одного из крупнейших микрорайонов Самары выходит на новый уровень. «Кошелев-проекта больше нет!». Появившееся сообщение в СМИ региона вызвало шквал звонков в крупнейшую строительную корпорацию. За яркими заголовками действительно скрывалась правда, но не вся.



«Кошелев-проект» действительно становится историей, как успешный пример реализации программы возведения доступного и комфортного жилья. И в новом - 2017 году корпорация представляет уже не один, а сразу целую серию проектов комплексной застройки. На северо-востоке областной столицы по сути строится новый современный город. Здесь будут все условия для комфортной жизни, работы и отдыха.



Каждый квартал комплексной застройки проектируется как уникальная территория. С одной стороны, в корпорации «Кошелев» на выбор предложат несколько вариантов жилья - коттеджный поселок, малоэтажные или напротив высотные дома. На будущее спроектированы даже небоскрёбы до 55 этажей.



В тоже время, можно выбрать и квартал с учетом своих интересов и предпочтений. Например, с ориентиром на спорт и активный образ жизни или полноценное развитие детей. Кто-то предпочтет лесную тишину, а кто-то быть в эпицентре культурной жизни. Для каждого покупателя недвижимости будет своё уникальное предложение. Стоимость жилья при этом останется доступной для всех.

В планировке территории, проектировании домов и социальных объектов архитекторы учитывают передовой российский и зарубежный опыт. А это значит, что во всём новом - 10 районе Самары появятся удобные дороги, тротуары, стоянки. Уже началось проектирование и строительство трех детских садов и большой школы.

