В 2017 году новогодние каникулы россиян были меньше на один день, чем в 2016

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Первый рабочий день и собственно новогодние каникулы позади, а меж тем в этом году россияне отдыхали на сутки меньше, чем в 2016-м. С чем это связано и какое мнение у самарцев по поводу больших выходных пыталась выяснить наша съемочная группа.



Большие новогодние каникулы в России появились в 2005 году. Решение было принято на государственном уровне: выходными объявили период с 1 по 5 января. А поскольку православное Рождество тоже официальный праздник, так и получилось, что на новогодние гуляния гражданам отводится иной год до 10 дней подряд. И многие этому обрадовались.



В этом году Министерство труда отвело россиянам на встречу Нового года на один день меньше, чем в прошлом – всего 9 суток. За это граждане получат дополнительные затяжные праздники в течение года.



В этот раз 1 января пришлось на воскресенье и без того выходной, потому его перенесли на пятницу 24 февраля, а за субботу 7 января граждане не пойдет на работу в понедельник 8 мая.