560 жителей Красноглинского района Самары встретили Новый год в "Клубе веселых человечков"

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560 жителей Красноглинского района Самары встретили Новый год в клубе веселых человечков.



Детский музыкальный спектакль прошел во Дворце культуры Железнодорожников 4 и 5 января.



Главные герои здесь всем знакомые Незнайка, Буратино, Чиполлино, Дюймовочка и их друзья. Юные зрители смогли узнать много нового о любимых персонажах и вместе с ними окунуться в захватывающие приключения с настоящими новогодними чудесами и сладким подарком в финале.



Причем это уже не первое подобное представление, а своего рода праздничная традиция, которая появилась при поддержке членов Совета депутатов Красноглинского района.



Год назад такая же елка проводилась в концертном зале «Дзержинки».