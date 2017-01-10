За 24 часа на территории Самарской области было зафиксировано 81 преступление, 64 из которых уже раскрыто

221 просмотров

На Московском шоссе, в районе Ботанического сада, не разъехались две "Лады". Как видно, после столкновения «десятка» оказалась на тротуаре. Ее водитель, по словам очевидцев, получил травмы.



Эта фотография была сделана на улице Челюскинцев. В результате ДТП на пешеходном переходе пострадала пожилая женщина. А на Алма-Атинской грузовик опрокинулся на припаркованную легковушку. По данным "63.RU", помощь медиков участникам случившегося не понадобилась.



И еще об одной аварии. На трассе Самара-Большая Черниговка столкнулись "КамАЗ" и "Шевроле Авео". По предварительной версии, женщина, находившаяся за рулем иномарки, не справилась с управлением и машина оказалась на встречной полосе. Автоледи и ее пассажирка от полученных травм скончались.



Теперь к криминальной хронике. Самарские правоохранители раскрыли очередной грабеж. Преступление произошло в квартире дома, расположенного по улице Карла Маркса. По версии полицейских, ранее судимый местный житель похитил у своей бывшей жены личные вещи, документы и 10 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



Всего за 24 часа на территории области было зафиксировано 81 преступление, 64 из которых уже раскрыто. В Дежурную часть регионального главка полиции обратились больше тысячи граждан.