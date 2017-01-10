Музыкальный диалог органа и виолончели покорил сердца самарских меломанов

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В Самаре состоялся музыкальный диалог органа и виолончели. Вечер камерной музыки собрал аншлаг в Лютеранской кирхе, объединив представителей разных конфессий.



Лауреаты международных конкурсов Александр Листратов и Алексей Шевченко играют вместе уже более 15 лет. В программе имена известных композиторов Вивальди, Баха, Моцарта пересекаются с редко исполняемыми произведениями Вермана и Габриэлли. Вечер камерной музыки собрал полный аншлаг.



С первого прикосновения возвышенно-неосязаемая, духовная сила заполняет пространство и сердца. На лицах - благоговение. Каждый звук богат смыслом. Мелодию можно читать как фолиант. За старинным инструментом известный органист, кстати, родом из Самары.



Короля музыкальных инструментов дополняет барочная виолончель. Алексей Шевченко и Александр Листратов сыгрались давно. Талантливый музыкальный диалог длиться вот уже более 15 лет. Чтобы тысячи труб органа гармонично звучали всего с четырьмя струнами и смычком надо приложить немало сил и мастерства.



В программе имена знаменитых композиторов - Вивальди, Бах, Моцарт - пересекаются с редко исполняемыми произведениями Вермана и Габриелли. Билетов не хватило. Ради очарования «золотого века», ценители готовы даже стоять весь вечер. Такого аншлага музыканты и организаторы точно не ждали.